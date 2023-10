"Superbonus 110%: seri rischi a Siena senza proroga"

"La mancata proroga per gli interventi sui condomini eseguiti in regime di Superbonus 110% potrà comportare dei seri rischi in una situazione estremamente caotica, generata dai tanti interventi legislativi degli ultimi mesi". Lo sottolinea il presidente di Ance Siena Giannetto Marchettini dopo la mancata proroga del 110% per i condomini nel Decreto asset.

"Uno ’stop & go’ continuo che, in primo luogo, ha creato anche una forte sfiducia nei partner finanziari, in particolare negli istituiti di credito, i soggetti chiamati ad acquistare i crediti fiscali generati dalle operazioni di efficientamento. Tale blocco nell’acquisto ha generato ritardi notevoli nell’esecuzione dei lavori nei condomini. Si tratta di una situazione potenzialmente esplosiva, che può generare come conseguenza diversi contenziosi tra famiglie e imprese sul nostro territorio", continua Marchettini.

"Per recuperare i ritardi accumulati e ultimare correttamente i lavori, è assolutamente necessario un intervento legislativo tale da permettere una conclusione ordinata ad una misura che ha contribuito alla crescita economica anche del nostro territorio nella drammatica fase post pandemica" aggiunge Marchettini. Il presidente di Ance Siena, che nei giorni scorsi ha sensibilizzato, con una lettera, i deputati Francesco Michelotti e Tiziana Nisini e i senatori Silvio Franceschelli e Manfredi Potenti a proposito della scadenza ultima per gli interventi sui condomini fissata al 31 dicembre 2023, confida in un riesame del problema. "C’è ancora tempo per intervenire" conclude Marchettini.