Studenti in televisione. Alunni dell’Alberghiero tra fornelli e telecamere

Tra fornelli e telecamere: gli studenti del Bettino Ricasoli di Colle brillano a "Curiosando in Toscana". Grandi emozioni e tanto orgoglio per i ragazzi della terza classe dell’Istituto Alberghiero per l’Enogastronomia Bettino Ricasoli di Colle di Val d’Elsa, protagonisti assoluti di una delle prime puntate della nuova stagione di Curiosando in Toscana. Con grembiuli allacciati e sorrisi pronti per le telecamere, gli studenti hanno saputo conquistare pubblico e addetti ai lavori, portando in scena tutta la passione e la competenza maturata sui banchi di scuola. La storica trasmissione, firmata dalla regia di Monica Bartalozzi e prodotta da Più Design Group con la collaborazione di Sapori di Toscana, è tornata su TV9Italia (canale 13 del digitale terrestre) con la sua sesta edizione. Una vetrina per le eccellenze del nostro territorio, che quest’anno vede tra i protagonisti anche gli istituti Del Rosso - Da Verrazzano di Porto Santo Stefano e Enriques di Castelfiorentino, al fianco del Bettino Ricasoli. Ogni giovedì alle 19.15, con repliche il venerdì pomeriggio e il mercoledì in tarda serata, Curiosando in Toscana porterà nelle case dei telespettatori storie di giovani talenti, piatti della tradizione e scenari mozzafiato. Per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto, la trasmissione è disponibile anche in streaming su www.tv9italia.it e sul canale YouTube ufficiale Curiosando in Toscana.

Grande successo anche per la rubrica IN Menù, condotta da Pietro Sammicheli e Matteo Parentini, che darà spazio a racconti, ricette e curiosità direttamente dalle cucine più autentiche della regione. Il viaggio enogastronomico toccherà nove perle toscane: da Volterra a Crespina, da Grosseto a Fiano della Chiana, passando per Campagnatico, Buonconvento, San Gimignano e Poggibonsi. Per gli studenti del Bettino Ricasoli è stato un banco di prova emozionante: lavorare fianco a fianco con i professionisti del settore e mostrarsi davanti alle telecamere è stata un’esperienza intensa, fatta di impegno, sorrisi e, perché no, anche un pizzico di sana tensione. Ma i ragazzi hanno saputo dare il meglio di sé, raccogliendo applausi e confermando che la nuova generazione dell’enogastronomia toscana ha davvero tutte le carte in regola per brillare.

Lodovico Andreucci