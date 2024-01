Siena, niente affitti per la studentessa e il cane Dogo: 70 “no” alle sue ricerche

Siena, 8 gennaio 2024 – Fa discutere a Siena la vicenda di una studentessa fuori sede di Bergamo che da mesi non trova un alloggio adatto a lei e al suo cane, un impegnativo esemplare di razza di bovaro del bernese, che pesa circa un quintale. L'appello sui social di Francesca Rizzi, presto rilanciato da Siena Tv, poi scorso come in una specie di tam tam sulle altre testate, potrebbe trovare a breve un lieto fine ma intanto la studentessa di Medicina da lungo tempo chiede una sistemazione adeguata per entrambi in affitto. Locazione che però, a causa del cane, nessun proprietario di casa le ha dato finora.

La ragazza vive da sei anni col cane Dogo e non vuole separarsene, è abituata a averlo con sé. A Siena tuttavia l'anno accademico precedente era riuscita a spuntare un contratto di locazione per una stanza, che però non le è stato rinnovato. A quanto pare, il cane in un affitto collettivo di studenti creerebbe disagi di convivenza essendo un animale che ha bisogno di spazio. Nelle ultime settimane Francesca, che non ha mai mollato la ricerca, avrebbe contato oltre 70 'no’ alle sue richieste di affittare un alloggio e così ha deciso di usare i social.

"Io e il mio peloso siamo disperatamente alla ricerca di una stanza, dopo due mesi di ricerca e almeno 70 risposte negative solo per la presenza del cane - ha scritto - È possibile che nessuno accetti un animale in casa?”.

“È un cane molto tranquillo", spiega la studentessa, che “non ha bisogno di tanto spazio e neanche è necessario un giardino (che se però ci fosse non disdegnerei)”, “se avete una stanza da propormi ma avete dubbi sulla presenza del cane, scrivetemi! Facciamo due chiacchiere e vi rassicurerò”.