Street food nel Bruco. Cambia la circolazione

Per consentire l’allestimento e lo svolgimento di due serate di “street food” organizzate dalla Nobile Contrada del Bruco con gli esercenti locali, la Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla circolazione in piazza San Francesco.

Dalle 20 di ieri alle 8 di domenica, sul lato sinistro della piazza, dall’arco di via dei Rossi e l’intersezione con via di Sinitraia: divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli, con particolare interesse dell’area di sosta auto vicino alla statua di Madre Savina Petrilli. Dalle 17 di oggi alle 8 di domenica, nella rimanente parte della piazza, compresa fra l’intersezione con via di Sinitraia e la rampa dell’ex ’Area Bardini’: divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione degli stalli di sosta riservati ai veicoli della Caserma dei Carabinieri Siena Centro.