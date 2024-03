Strada Massetana. Modifiche ai percorsi dei bus da lunedì

Autolinee Toscane informa che dal 18 al 22 marzo e dal 25 al 29 marzo, dalle 9 alle 16 sarà chiusa al transito, per abbattimento piante, Strada Massetana, nel tratto tra l’incrocio con Piaggia del Giuggiolo e civico 13. Previste modifiche di percorso per la linea s54: le corse provenienti da Coroncina effettuano regolare percorso fino a Porta San Marco, deviano in Piaggia del Giuggiolo e proseguono in Strada Massetana, poi il percorso regolare verso piazza Indipendenza o Matteotti. Le corse delle linee 570 delle 13.30 e s54 bis delle 13,34 partono da Porta Tufi con 5 minuti di ritardo.