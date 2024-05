"Stesse strategie. Dentro cavalli big"

Il suono delle chiarine, l’apertura delle trifore, la bandiera della Giraffa che si staglia sulla Conchiglia. Esplode l’urlo del popolo di via delle Vergini che, all’uscita da Palazzo comunale abbraccia con forza Guido Guiggiani. "Il primo atto di questo Palio è andato bene – ha affermato il capitano –. Ora inizia tutto il resto… Abbiamo comunque lavorato tanto in questi mesi, il tutto è già avviato". "Sì, sono andato io come tutte le altre volte – ha poi aggiunto –, un capitano deve sempre prendersi le proprie responsabilità". Ha il sorriso stampato in faccia, capitan Guiggiani, aiutato anche dalle statistiche: la Giraffa, guardando agli anni 2000, ha sempre vinto quando è stata estratta a sorte (ieri dalla Contrada del Leocorno): è successo nel 2004, nel 2011, nel 2017 e nel 2019. L’ultimo Palio in cui la Contrada ha trionfato è stato quello di Tittia, su Tale e Quale, ad agosto dello scorso anno solo la sfortuna lo ha fermato su Abbasantesa: la lotta per accaparrarsi Giovanni Atzeni e Jonatan Bartoletti sarà spietata, la Giraffa potrebbe entrare a gamba tesa e sbaragliare la concorrenza. "Le strategie della Giraffa non cambiano, sono sempre le stesse – ha sottolineato a tal proposito il capitano di via delle Vergini –. Stiamo benissimo con Tittia, ma anche con Scompiglio è un fantino di nostro riferimento. Per noi l’obiettivo è sempre e uno solo, vincere, e speriamo di riuscirci". "Per quanto riguarda il lotto dei cavalli – ha aggiunto Guiggiani – noi siamo per prendere tutti i migliori. Ma il discorso, come sapete, è lungo e articolato. Io comunque ce la metterò tutta per far sì che vengano scelti i soggetti più forti. Se non sarà così ci adatteremo al lotto dei barberi che verrà scelto, cercando di fare il meglio possibile".

A.G.