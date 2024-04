Stati generali della salute ’La gestione dei grandi eventi’, Siena capitale dei modelli d’intervento

A un grande evento, come il Palio di Siena, la Festa di Sant’Agata di Catania o il Carnevale d’Ivrea, deve corrispondere una grande organizzazione, anche e soprattutto dal punto di vista sanitario. Questo il tema della prima delle quattro giornate degli Stati generali della salute di Siena: ‘La gestione sanitaria dei grandi eventi’, che ha visto alternarsi discussioni e tavoli di lavoro fra esperti del settore provenienti da tutta Italia e dall’estero. "Abbiamo professionisti da tutta Italia ma anche dall’Europa, da Siviglia – ha dichiarato l’assessore alla sanità e al sociale del Comune di Siena Giuseppe Giordano –. Parleremo della rete di professionisti che garantisce la salute e la sicurezza all’interno di grandi eventi legati alla tradizione. Vogliamo evidenziare punti di contatto, di forza e di debolezza. Speriamo che da Siena possa partire un processo di riforma internazionale e nazionale".

Hanno preso parte alla discussione Roberta Volpini, direttore amministrativo della Asl Roma 1, Andrea Maccioni della Croce Rossa comitato di Ivrea e Davide Marchegiano, dell’organizzazione del carnevale storico di Ivrea, Francesco Marano, presidente emerito del Comitato Festa di Sant’Agata, insieme ad Alessandro Porto, assessore alla Protezione civile del Comune di Catania, José Maria Villadiego, direttore assistenziale del Centro per le emergenze sanitarie dell’Andalusia, infine Giuseppe Panzardi, direttore della centrale operativa del 118 Siena-Grosseto. Panzardi ha concentrato il proprio intervento sulla gestione sanitaria del Palio.

"Negli ultimi anni a Siena ci sono stati diversi grandi eventi, sia in piazza del Campo, sia in altri luoghi, penso ad esempio alla Fortezza – ha spiegato Panzardi –. Ricordiamo eventi come Strade Bianche, di risonanza internazionale, ma anche concerti nel periodo estivo o a Capodanno, ma naturalmente l’evento per eccellenza è il Palio". Al termine degli interventi si è tenuta una tavola rotonda coordinata da Livio Gigliuto, presidente esecutivo dell’Istituto Piepoli e direttore dell’Osservatorio nazionale sulla Comunicazione digitale. Nel pomeriggio invece hanno preso parte ai tavoli tecnici di lavoro anche stakeholder del settore, per condividere le diverse esperienze.