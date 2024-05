Stati generale della salute. Domani il terzo evento sulla ’pet therapy’

Gli interventi assistiti con gli animali, pet therapy, sono al centro del terzo appuntamento degli Stati generali della salute a Siena. Quali sono le normative nazionali e regionali da seguire per elargire questo servizio o usufruirne? Quali animali sono idonei e come vengono impiegati? A questi e altri interrogativi si darà risposta domani al Santa Chiara Lab, nel corso del terzo evento promossa dall’assessorato comunale alla salute.

La giornata inizierà alle 10 con una serie di talk sugli aspetti della normativa vigente e approfondimenti pratici legati all’animal therapy. A prendere la parola saranno Laura Contalbrigo, dirigente veterinario del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali, con l’intervento ’Linee guida nazionali: identità degli IAA e ruoli delle figure professionali coinvolte’; Enrico Loretti, referente nazionale igiene urbana e comportamento animale dell’Asl Toscana Centro parlerà di ’Professione veterinaria ed IAA, aspetti etici, tecnici e deontologici’. Seguiranno gli interventi di Giorgio Briganti, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Sud Est, su ’Gli interventi assistiti con gli animali nella normativa regionale Toscana’ e di Paolo Baragli, professore del Dipartimento di Scienze Fisiologiche dell’Università Sant’Anna di Pisa, su ’Contagio emotivo fra animali e umani: l’interazione come un farmaco?’.

A seguire le esperienze di alcune realtà del territorio toscano: Francesca Mugnai, presidente dell’associazione Antropozoa parlerà dell’esperienza con la Fondazione Meyer; Elena Bisconti racconterà, in qualità di presidente dell’associazione, le buone pratiche apprese dall’Associazione GAIA.

Il pubblico diventerà protagonista nella seconda metà della mattinata, con l’avvio di un confronto tra realtà territoriali e istituzioni.

Saranno presenti alla terza giornata degli Stati generali della salute anche tutte le classi dell’istituto scolastico San Girolamo, un modo per avvicinare i bambini e la scuola alla cultura del benessere animale e delle opportunità dell’animal therapy, grazie anche all’intervento di Riccardo Panelli, referente di Intervento in IAA. e coadiutore del Cane in IAA. A chiudere la giornata è in programma alle 17.30 un concerto eseguito dall’Istituto musicale Franci nella Contrada di Valdimontone.

p.t.