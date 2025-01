Sportello Telematico per l’edilizia, l’aiuto in un video-tutorial

Recentemente è stato aggiunto un importante servizio allo Sportello Telematico del Comune di Monteriggioni: il supporto ai tecnici mediante video-tutorial e chiamata telefonica. Sono già disponibili le informazioni su come presentare una pratica edilizia. "Si tratta di un nuovo servizio per snellire, sburocratizzare, ma soprattutto velocizzare il lavoro per i tecnici", spiega l’amministrazione comunale di Monteriggioni in una nota diffusa nella mattinata di ieri. Un breve video tutorial insegna a fare tutte le varie operazioni: consultare l’archivio pubblico delle pratiche edilizie, trasmettere un’integrazione documentale e molto altro. Chi ha bisogno di supporto per presentare una pratica può rivolgersi allo 0774 768114 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Come dire, insomma, che il Comune di Monteriggioni fornisce un ulteriore servizio. Per ulteriori informazioni contattare l’amministrazione comunale negli orari di apertura degli uffici.