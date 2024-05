Spaccia droga, 20enne arrestato. Confermata la custodia cautelare

Ancora una storia di droga, una piaga sociale diffusa sopratutto tra i giovani. Ha vent’anni il pusher arrestato in flagranza dai carabinieri nei pressi del centro di Poggibonsi. E sono poco più che ragazzi anche i suoi clienti, che avevano appena acquistato da lui dosi di sostanze stupefacenti. L’operazione che ha messo nei guai lo spacciatore, di origine straniera, ma da tempo residente in Valdelsa, rientra nell’ambito di tutta una serie di controlli straordinari del territorio effettuati dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggibonsi.

A un certo punto i carabinieri hanno notato un giovane che alla loro vista ha tentato di allontanarsi in bicicletta. La cosa ha subito insospettito gli uomini dell’Arma, che hanno raggiunto e fermato il giovane, già arrestato lo scorso anno per un altro reato. Sospetti legittimi, quelli dei carabinieri, dal momento che in seguito a perquisizioni personali e locali il 20enne è stato trovato in possesso di oltre 600 euro in contanti, quasi sicuramente l’incasso degli ultimi giorni della vendita di droga, e di vari tipi di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi, per un totale di circa 13 grammi. Inoltre, sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento della ‘merce’.

"Al termine degli accertamenti preliminari, in relazione ai diversi quantitativi e tipologia di sostanze stupefacenti rinvenute e alla disponibilità di una considerevole somma di denaro in contanti – spiega il comando provinciale dei carabinieri – gli operanti hanno ipotizzato sussistere le condizioni legittimanti la privazione della libertà personale, dichiarando il giovane in arresto in flagranza" . Il 20enne, espletate le procedure di rito, è stato condotto al carcere di Siena, a disposizione della Procura.

Dopo la convalida dell’arresto, il Gip, accogliendo la richiesta del Pm, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Le indagini sul fronte del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti non si fermano qui. L’obiettivo degli inquirenti è risalire al rifornitore (o ai rifornitori) del 20enne finito in manette. Sale il consumo di droga tra i giovani e i giovanissimi, ma sale anche l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti di un fenomeno sociale che non può essere sottovalutato.