"Sovicille: Movimento 5 Stelle smentisce coinvolgimento in lista civica per elezioni amministrative"

"Desideriamo chiarire una falsa informazione che circola in merito al presunto coinvolgimento del Movimento 5 Stelle nella coalizione di una lista civica per le prossime elezioni amministrative di Sovicille: a Sovicille non si è coalizzato con nessuna lista. Se qualche persona, vicina al nostro movimento, si fosse candidata in qualche lista, lo ha fatto a titolo personale. Come Movimento, abbiamo regole da rispettare ed è essenziale ottenere l’autorizzazione preventiva", dice Bonella Martinozzi coordinatrice M5S della provincia di Siena