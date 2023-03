Sorpresa a Cinque Stelle La candidata a sindaco è Elena Boldrini

Otto candidati in lizza per la poltrona di sindaco. L’ultima a scendere in campo, in ordine di tempo, è Elena Boldrini, già consigliera comunale a Sovicille e braccio destro dell’ex parlamentare Luca Migliorino, scelta dal Movimento 5 Stelle per le aministrative del 14 e 15 maggio.

Il nome di Boldrini circolava in città da qualche giorno, ma i pentastellati locali si erano trincerati nel silenzio, in attesa della valutazione dei rappresentati dei 5 Stelle da Roma. Ieri pomeriggio è arrivato finalmente il via libera alla candidatura a sindaco di Boldrini: ora resta solo lo step della certificazione delle liste M5S. Boldrini rappresenta da sempre un punto di riferimento per i pentastellati sul territorio: dopo aver dato filo da torcere alla maggioranza del sindaco Giuseppe Gugliotti in Consiglio comunale a Sovicille, era diventata il ’braccio operativo’ in provincia dell’ormai ex parlamentare Luca Migliorino. Insieme a lui aveva inaugurato la sede del Movimento in via della Sapienza, partecipando in prima persona a ogni iniziativa sul territorio.

Proprio in questi giorni si era messa disposizione della cittadinanza nei gazebo allestiti in centro storico: "Sto pensando che le parole delle persone che godono della nostra stima, andrebbero ascoltate, bisognerebbe farne tesoro e possibilmente metterle in pratica, altrimenti è inutile andare ad ascoltarle. Eppure oggi ho l’impressione che molti non ci siano arrivati a capire il senso di alcuni concetti chiave", il suo messaggio in un post sui social. Di qui la decisione di mettersi in gioco in prima persona.

Boldrini dovrà vedersela con altre donne: la candidata del centrodestra Nicoletta Fabio e la candidata del centrosinistra Anna Ferretti, ma anche con i civici Emanuele Montomoli (lista ‘Emanuele Montomoli sindaco!’); Fabio Pacciani con il suo esercito di oltre 160 aspiranti consiglieri comunali; Massimo Castagnini che gode dell’appoggio di Italia Viva, di alcune liste civiche e dell’attuale sindaco Luigi De Mossi. In pista pure Roberto Bozzi, candidato di Azione, e Alessandro Bisogni, candidato di Siena Popolare.

Il via libera alla Boldrini è arrivato dopo una lunga trattativa tra i vertici nazionali di Pd e 5 Stelle: era infatti in ballo a Siena l’ipotesi di un’alleanza tra penstastellati e Dem, ma alla fine è prevalsa l’opzione di una lista a 5 Stelle con una candidata di bandiera.

Cristina Belvedere