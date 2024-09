Sono quattro i tipi di tessere stagionali

Quattro i tipi di abbonamento: Premium (con possibilità di scegliere il proprio posto) al costo di 160 euro, Intero (senza posto assegnato) 120 euro, Curva (valido solo per il ‘settorino’) 100 euro e ridotto (16-23 anni, senza posto assegnato) a 70 euro. Per gli abbonati sarà garantita la visione delle gare sulla piattaforma Starplane. Il costo del biglietto per la singola gara sarà di 12 euro, ridotto 7. Accesso gratuito per gli under 16. Le settimane di prevendita degli abbonamenti sono: dal 9 al 13, dal 16 al 20 e dal 23 al 27 settembre. Sarà possibile acquistare la tessera stagionale anche domenica 29 negli orari di apertura della biglietteria per la prima partita di campionato in scena alle 18 contro Arezzo. Chi non potesse recarsi in segreteria, può pagare tramite bonifico: [email protected].