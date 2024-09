Sit-in di ’Tocca a noi’ e Arcigay Siena: "Educazione sessuale e affettiva a scuola"

‘Più sesso e meno Sasso’, è la frase scelta dal sit-in promosso da Tocca a Noi e Arcigay Siena - Movimento Pansessuale andato in scena ieri in piazza Salimbeni e in altre 46 piazze italiane, per prendere posizione contro l’approvazione della risoluzione anti-Gender del leghista Rossano Sasso, che vieta l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole. A scendere in Piazza tante realtà dell’associazionismo senese, insieme a parte del mondo della scuola e delle istituzioni, per alzare la voce contro chi taccia l’educazione sessuale come espressione dell’ideologia gender. "Siamo qui non solo perché questa risoluzione non ci convince – ha detto Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay –, ma soprattutto perché vogliamo la scuola libera da pregiudizi. Siamo in uno stato di agitazione permanente, non ci fermiamo qui". "Oggi l’Italia che sta dalla parte dei diritti si è schierata soprattutto per una scuola pubblica – ha continuato Greta Sartarelli, presidente Arcigay Siena –, che vogliamo difendere dagli attacchi di un governo fascista. Chiediamo alle istituzioni un impegno concreto nei confronti dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole, che il governo sta mettendo al bando"".