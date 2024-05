Sinalunga, Zacchei in campo: "Ecco la mia squadra. Età media? Quaranta anni"

Una lista con un’età media di 40 anni, giovane e rinnovata, per coniugare continuità e vivacità, esperienza e progettualità. E’ stata presentata dalla coalizione di Edo Zacchei sindaco – Centrosinistra per Sinalunga, avvenuta in piazza Garibaldi alla presenza dell’onorevole Paola De Micheli e del segretario provinciale del Pd Andrea Valenti. Associazionismo, scuola e cultura, sociale, imprenditoria e sport, le candidate e i candidati che compongono la lista a sostegno di Edo Zacchei Sindaco, arrivano da tutti i settori strategici del comune di Sinalunga. Otto donne e altrettanti uomini. "Dopo cinque anni di governo positivi, mi metto a disposizione della comunità per un secondo mandato con una lista rinnovata, vivace ed entusiasta, orgogliosi del lavoro svolto e dei tanti progetti realizzati e avviati da portare a temine – dice Zacchei - Riteniamo necessario dare un segno di continuità al lavoro svolto, certi di aver tracciato un percorso da seguire con un’amministrazione che ha mostrato carattere e determinazione".Ma ecco chi sono i candidati. Leopoldo Fei, 73 anni, pensionato e attivo nelle associazioni sportive, Mailinda Sestito, 29 anni, dipendente di un’azienda privata e studente, attiva nelle associazioni culturali e musicali, Davide Bianchini, 38 anni, libero professionista e attivo nelle associazioni sportive locali, Sonia Massai, 24 anni, universitaria e attiva nelle associazioni di volontariato. Mario Mariottini, 69 anni, pensionato pubblica amministrazione e impegnato in varie associazioni culturali. E ancora: Elisabetta Valentino, 47 anni, laurea in Giurisprudenza e attiva nel mondo del volontariato. Gianluca Romani, 54 anni, imprenditore e appassionato di musica, sport e ambiente. Giulia Giometti, 33 anni, insegnante e attiva nel mondo delle associazioni culturali. Francesco Lunghini, 25 anni, studente universitario, attivo nei Rioni sinalunghesi e nelle associazioni culturali. Cosetta Pericoli, 62 anni, dipendente di un’azienda privata, con la passione della cultura è attiva in associazioni culturali. Duccio Nannotti, 31 anni, dipendente privato, sportivo e attivo nelle associazioni sportive del territorio. Lisa Cencini, 26 anni, insegnante e impegnata nelle associazioni culturali. Alessio Lungarella, 41 anni, impiegato in un’azienda privata, attivo nelle associazioni locali. Ester Ricci, 24 anni, impiegata, è amante dello sport ed è attiva nei Rioni sinalunghesi. Alberto Simoes Buracchi, 31 anni, libero professionista, sportivo e attivo nelle associazioni. Anna Maria Romoli, 70 anni, pensionata del Ministero dell’istruzione, è impegnata nelle organizzazioni sindacali.