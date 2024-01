Sinalunga, Zacchei corre per il bis. Il sindaco ufficialmente ricandidato: "Tanti percorsi e idee in campo"

La coalizione di centrosinistra a Sinalunga rompe gli indugi e nel primo giorno dell’anno lancia ufficialmente la ricandidatura dell’attuale sindaco Edo Zacchei. La coalizione, che aveva già sostenuto la lista ’Edo Zacchei sindaco centrosinistra per Sinalunga’, annuncia la scelta "forte del buon lavoro svolto in questi cinque anni – si legge nella nota stampa –. In questi cinque anni sono molti i progetti tangibili che sono stati portati avanti dal sindaco Zacchei e dalla sua amministrazione. La coalizione è certa che l’esperienza e le conoscenze maturate in questi anni faranno da bagaglio importante per governare Sinalunga con un nuovo programma da costruire con i cittadini e le cittadine che vorranno contribuire con idee a questo nuovo percorso".

La coalizione e il ricandidato Zacchei annunciano che, dopo l’ufficializzazione, lavoreranno per "affinare un percorso per costruire un programma condiviso attraverso una presentazione aperta a tutti".

"Sono passati quasi cinque anni da quando decisi di candidarmi a sindaco di Sinalunga - è il commento di Zacchei –. La lista di centrosinistra che mi ha sostenuto in questo percorso mi ha dato la possibilità di costituire un gruppo di amministratori che con lavoro e passione sono riusciti a realizzare progetti che stanno migliorando il paese, dando a Sinalunga il ruolo che le spetta nello scenario provinciale e della Valdichiana".

"In queste ultime settimane – prosegue il sindaco Zacchei – la coalizione di centrosinistra, apertasi anche a forze e idee nuove, mi ha chiesto di mettere a disposizione l’esperienza di questi anni per una seconda legislatura. Con lo stesso senso di responsabilità di cinque anni fa, dunque, mi metto a disposizione per un secondo mandato, consapevole del lavoro svolto, della necessità del completamento di tanti percorsi avviati, ma soprattutto con tante idee da concretizzare in progetti per far compiere a Sinalunga un ulteriore passo in avanti importante".

Conclude Zacchei: "Un progetto da costruire con un percorso partecipato dove i temi del sociale, dello sviluppo economico, della rigenerazione urbana, di aggregazione per i giovani, dei servizi, della cultura, della promozione del territorio e della sostenibilità ambientale e sociale saranno punti fondanti di un nuovo programma per Sinalunga".