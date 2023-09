Siena: Solfanelli: "Qualità dell'Olio Salva, ma Annata Difficile"

"Purtroppo non si presenta una grande annata per l’olio – afferma Simone Solfanelli, direttore Coldiretti Siena –. L’andamento stagionale caratterizzato da piogge primaverili e poi dal caldo intenso nei mesi estivi ha creato delle condizioni non ottimali per lo sviluppo del frutto. La fase dell’allegagione, la trasformazione del fiore in frutto, è stata così compromessa. Questo ha portato a un’importante riduzione delle quantità".

Solfanelli osserva che in ogni caso il fenomeno sarà "a macchia di leopardo, ma si stima una perdita di produzione intorno al 40 per cento, con zone con perdite minori di circa il 10 per cento. A Siena abbiamo un migliaio di aziende di olio extra vergine e vengono prodotti 90mila quintali di olive, questo settore rappresenta circa il 15 per cento della produzione regionale. Quest’anno si stima una riduzione di circa 10mila quintali".

È un problema che in ogni caso, prosegue il direttore di Coldiretti, "non riguarda solo l’olio, ma diversi prodotti importanti del territorio tra cui vino e cereali. Per quanto riguarda la qualità invece questa resta buona, le olive sono sane, il problema è solo relativo alla quantità".

Minore la produzione, ma restano alti i costi per raccolta e produzione di olio, questo potrebbe portare a un aumento del costo finale. "C’è quindi molta preoccupazione perché le produzioni sono diminuite, ma i costi di produzione sono rimasti invariati – osserva Solfanelli –. È prematuro parlare di costo finale, anche se chiaramente tale situazione potrebbe influire. La stessa difficoltà riguarderà la copertura delle richieste di mercato con minor quantità, l’olio extra vergine di oliva è un prodotto di eccellenza del territorio".

