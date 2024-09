Siena, rapine e botte ai giardini dell'Orto de' Tolomei: eseguito il terzo arresto

Siena, 19 settembre 2024 - La polizia di stato ha eseguito la terza misura cautelare nei confronti di uno dei quattro giovani indagati per le rapine commesse la sera del 7 luglio nei giardini dell’Orto de’ Tolomei di Siena. Il giovane, un 18enne italiano, è ora agli arresti domiciliari.

Si tratta dell’unico maggiorenne tra i presunti autori delle rapine, dei furti e delle aggressioni avvenute nel parco cittadino, che hanno causato prognosi tra i 20 e i 30 giorni per tre delle sei vittime di quella serata. Le indagini della squadra mobile hanno portato all’individuazione di numerosi indizi di colpevolezza contro i quattro sospettati, tre dei quali minorenni. Per due di loro, la Procura per i minorenni di Firenze, ha ottenuto misure cautelari in carcere, eseguite immediatamente dalla squadra mobile di Siena. Attualmente quindi, tre dei quattro indagati sono sottoposti a provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria. Il quarto, minorenne, è indagato in stato di libertà.

Tutto era accaduto la sera del 7 luglio al parco dell’Orto de Tolomei. Intorno alle 22.30, un gruppo di ragazzi di età compresa fra i quindici e i diciotto anni si sono avventati contro i malcapitati presenti all’interno del parco, col preciso scopo di derubarli con pugni, calci e bottiglie di vetro.