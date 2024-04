Siena, città fra natura e storia. Fatta per chi… ama la campagna

Rumore di clacson fino a mezzanotte o grilli sotto al letto? Più contatto con gli amici o più contatto con la natura? Basta guardarsi intorno e … si capisce subito che Siena non è una città eccessivamente cementificata, al contrario è una città ricca di alberi e parchi. Quindi per un senese … cosa significa ambiente “di campagna”? Per un senese vuol dire un ambiente privo di edifici, a differenza di altre persone che abitano in città più grandi e con meno flora ma con più industrializzazione: un esempio è Milano, che è comunque una città meravigliosa. Quindi capiamo che sia una scelta difficile. La nostra classe, con una grande maggioranza, vi suggerisce di vivere in campagna.

NATURA E AMICI ANIMALI

Innanzitutto, in campagna si è contornati dal verde, l’aria è pura e fresca perché gli alberi la purificano. Se poi volessi avere un cane o un gatto con cui giocare, avresti molto più spazio per farlo. C’è meno pericolo! Il tuo animaletto avrebbe meno probabilità di venire investito e avrebbe la possibilità di uscire. Non c’è neanche bisogno di comprare la sveglia, perché a svegliarti ci pensa il gallo!

CAOS E INQUINAMENTO CITTADINO

Vivere in centro, inoltre, comporta diversi svantaggi: il trambusto dovuto alla grande quantità di persone e veicoli può causare stress continuo, ed è un gran disturbo persino…per fare i compiti! E di sicuro, l’inquinamento non è una delle cose migliori. Avendo una maggiore richiesta, infine, le abitazioni disponibili diminuiscono e ciò rende molto più difficile trovare casa e soprattutto è più costoso.

MA IL CENTRO…TI OFFRE TANTO!

Abitare nei pressi del centro storico, tuttavia, dà la possibilità di poter andare molto velocemente in molti posti attrattivi e conosciuti, come i monumenti storici del luogo e i negozi. Oppure luoghi dove ritrovarsi, come bar e ristoranti. In particolare, a Siena, vivendo in centro, durante i giorni del Palio puoi vivere al meglio l’esperienza, perché è più facile raggiungere la contrada e andare a vedere tutte le prove. In campagna, per colpa dell’isolamento dovuto alla distanza “da tutto”, in caso d’aiuto è molto probabile che i soccorsi ci mettano piú tempo ad arrivare perdendo tempo prezioso.

ANDIAMO IN CITTÀ?

C’è da dire, comunque, che oggi i mezzi di trasporto permettono di raggiungere il centro in pochi minuti e quindi di riuscire a divertirsi in ogni caso. Anche se non in tutte le zone di campagna sono ben servite, quasi tutte le famiglie hanno almeno un’auto con cui possono raggiungere comodamente altre zone.

Per noi, insomma, anche se qualcuno la potrebbe pensare diversamente…meglio i grilli sotto al letto!