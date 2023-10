Si rifugia nel condominio e non vuole andarsene. L’Arma lo convince

Condominio ’assediato’ da un uomo con precedeni penali. Si trova a Grassina perché il tribunale di Siena gli ha imposto l’obbligo di dimora nel comune di Bagno a Ripoli. Ai giudici ha comunicato che il suo indirizzo è quello di via Galvagnetti, appunto a Grassina. Dorme, mangia e fa i bisogni in un locale tecnico dell’edificio da giorni, minacciando chiunque gli chieda di andarsene. Una situazione che aveva messo in subbuglio il condominio e che, finalmente, come scrive Quiantella.it, è terminata. Grazie all’opera di persuasione del comandante dei carabinieri della stazione locale, infatti, il luogotenente Livio Mugione, e dei suoi uomini, l’uomo ha lasciato improvvisamente il domicilio e si è trovato un’altra sistemazione. Nel frattempo il tribunale di Siena ha ulteriormente limitato la sua libertà di movimento: dovrà restare nel comune di Bagno a Ripoli fino a gennaio 2024.