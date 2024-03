Si alza il sipario nei teatri senesi. Ai Rinnovati ’Mettici la mano’

Un lungo weekend di teatro in tutta la provincia. Doppio appuntamento al Ciro Pinsuti di Sinalunga, per questo fine settimana, dove oggi alle 21.15 torna l’appuntamento con la prosa con lo spettacolo ‘Il Fantasma di Canterville’ della Compagnia Uthopia, adattamento e regia di Ciro Masella, che porta in scena il celebre romanzo di Oscar Wilde, in cui si narra delle vicende di una rumorosa famiglia americana, i signori Otis, alle prese con l’aristocratica presenza di un fantasma inglese: l’ombra di Sir Simon de Canterville. Uno spettacolo esilarante, frizzante, misterioso, spaventosamente divertente.

Domani alle 17, ultimo appuntamento della stagione per ragazzi ‘Calzini Selvaggi’ di Spazio Teatrale Allincontro, con Andrea Anastasio e Tommaso Carovani, per la regia di Massimo Bonechi. Al Teatro della Grancia di Montisi va in scena stasera alle 21.15 ’Norilsk’ con Giorgio Vierda, che insieme a Enrico Falaschi firma anche il testo e la regia. Nello spettacolo, la storia dello Spartak Mosca e dei fratelli Starostin, che fondarono la squadra più amata dagli operai russi e convinsero Stalin a organizzare una partita di calcio sulla Piazza Rossa, si intreccia con le vicende politiche dell’Unione Sovietica e del gulag di Norillag, nella Siberia del nord.

Al Teatro degli Astrusi di Montalcino, invece, oggi è l’ultimo giorno per visitare la mostra ‘Marco Filiberti. Alle sorgenti della bellezza’, un ricco corredo di fotografie di scena, manifesti, documenti audiovisivi, elementi scenografici, studi preparatori e costumi per raccontare l’artista e il suo rapporto con il territorio del senese.

Seconda replica, oggi alle 21 ai Rinnovati, per ‘Mettici la mano’, la nuova commedia di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene ed Elisabetta Mirra, per regia di Alessandro D’Alatri, che andrà in scena anche domani alle 17. In una Napoli devastata dalle conseguenze del nazifascismo, martoriata dai bombardamenti, il brigadiere Maione e il femminiello Bambinella, personaggi già noti al pubblico per la serie del Commissario Ricciardi, si raccontano al pubblico.

Mentre a Chianciano, infine, la stagione di prosa del Teatro Caos propone stasera alle 21.15 ‘Il figlio riuscito’, di e con Paolo Cioni, il Marchino della serie televisiva ‘I delitti del BarLume’. Riccardo Bruni