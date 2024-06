Sfilano i bolidi della 1000 Miglia. Venerdì il passaggio in piazza del Campo

Torna a sfilare per le vie del centro, con passaggio e fermata in piazza del Campo, la 1000 miglia, la cartolina promozionale più efficace per la città. La giunta comunale ha approvato, nella riunione di ieri, una delibera che autorizza il transito e il controllo a timbro in piazza del Campo venerdì 14 giugno. La rievocazione storica della gara automobilistica più bella e più nota passa da molti anni, nel periodo primaverile, nel territorio comunale di Siena. L’amministrazione comunale ha ricevuto la richiesta da parte della Società 1000 Miglia srl per l’autorizzazione al passaggio anche per l’edizione 2024. Il Comune concede dunque, in particolare, il transito e la sosta con controllo a timbro davanti a Palazzo Pubblico, previsto dalle 14 alle 18.15. "La 1000 Miglia ha sempre un fascino particolare – sottolinea l’assessorea commercio e turismo Vanna Giunti – e, nel pieno rispetto di una città d’arte come Siena, questa manifestazione porta attenzione e prestigio al territorio, grazie anche all’attenzione dei media sulla stessa. Fin dalla sua prima edizione degli anni Trenta del secolo scorso, peraltro, Siena era fra le principali tappe di questa leggendaria corsa".