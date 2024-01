Serata magica. La Rocca aperta

A Radicofani, in località Contignano, oggi nella sala Proloco ’La Befana sta arrivando’, una serata piena di magia e sorprese. A San Quirico D’Orcia la ’Befana in vespa e cena’, dalle 17,30 doni per i più piccoli in piazza della Libertà. Poi la festa si sposterà alla Casa del Popolo per la cena e serata danzante del Vespa Club. A Piancastagnaio, Comune e Pro Loco, in collaborazione con la parrocchia Saragiolo, hanno confezionato un programma interessante, tra cui fino a domani, l’apertura della Rocca Aldobrandesca, simbolo del paese che domina il centro storico e la mostra dei presepi nella parrocchia di Saragiolo. A Castiglione d’Orcia, alle 11 al Rifugio La Tana del Bianconiglio ci sarà una lotteria il cui ricavato andrà a supporto degli abitanti del rifugio per animali liberi.