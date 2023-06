Selvaggia Pianetti Lotteringhi, 26 anni, sogna di correre il Palio di Siena

di Laura Valdesi

Nessuno è sorpreso che lei sogni di correre il Palio. Selvaggia Pianetti Lotteringhi della Stufa, 26 anni, un passato con studi nelle migliori scuole europee, quattro lingue conosciute e persino sfilate sulle passerelle, si prepara a galoppare in Piazza del Campo domani. E si allena con rigore, sveglia alle 3 del mattino, cavalcando tra i campi del castello del Calcione, la dimora di famiglia. Domani realizzerà un primo sogno: montare uno dei suoi cavalli da Palio, Amarcord, in Piazza del Campo per le prove all’alba obbligatorie. Poi aspetterà che qualche capitano in futuro la scelga per emulare le gesta di Rosanna Bonelli, l’unica donna fantina nella storia del Palio moderno.