Secret San Nicola, doni ai bimbi ucraini

Si chiama ’Secret San Nicola’ il progetto, promosso dall’associazione ’La casa della pace’, cui ha aderito la Radioterapia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese: i professionisti e i pazienti hanno risposto alle lettere inviate dai bambini ucraini per San Nicola, scegliendo una lettera, acquistando un regalo e conservando la lettera come ricordo. L’associazione si è occupata di tradurre le lettere e di inviare i regali in Ucraina.

A promuovere l’iniziativa nella Radioterapia è stata la dottoressa Mariya Yavorska, medico in formazione in Radioterapia e tra i soci fondatori de La Casa della pace. "L’associazione – spiega – fin dai primi giorni del conflitto è impegnata nell’aiutare le donne e i bambini ucraini, mandando vestiti, farmaci e giocattoli. Abbiamo deciso di aderire al progetto Secret San Nicola insieme ad alcuni volontari in Ucraina che seguono i bambini con malattie oncologiche. San Nicola è il Santo che porta i regali ai bambini e si festeggia il 6 dicembre. Il personale ed i pazienti hanno risposto con entusiasmo, è stato molto emozionante e speriamo di poter portare un sorriso in Ucraina con questo piccolo gesto".

Fondamentale è stata l’organizzazione interna del reparto, che ha coinvolto il personale ed i pazienti, con l’apporto delle coordinatrici Daniela Franci per il personale infermieristico e Valentina Berti per i tecnici. "Con un gesto semplice – aggiunge il dottor Paolo Tini, direttore della Radioterapia – come quello di fare un regalo ad un bambino veicoliamo un messaggio di connessione. E’ un percorso di scoperta dell’importanza di come un gesto possa avere un impatto profondo per chi lo compie e chi lo riceve".