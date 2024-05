Se le università rompono i muri del silenzio

Le occupazioni negli atenei negli Stati Uniti, le cariche della polizia nei campus, le polemiche sulle accuse di genocidio e le controaccuse di antisemitismo, sono approdate anche in Italia. Con proteste che rischiano di essere una pallida emulazione. Fissiamo qualche paletto: contestare, anche violentemente, il governo Netanyahu e le stragi perpetrate dai militari israeliani non è antisemitismo, ma difesa, purtroppo sterile, di diritti umani calpestati. Dal 7 ottobre il bilancio delle vittime a Gaza è salito a 35.173 morti, moltissimi sono bambini. Genocidio è solo una parola, ma riassume una Striscia diventata un cumulo di macerie. Una tragedia che non può ridursi a farsa, con la richiesta di interrompere i rapporti con gli atenei israeliani. Che sono la culla di chi vuole processare Netanyahu.