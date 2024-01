Scotte, prima in Toscana per efficienza energetica

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese è la prima azienda sanitaria in Toscana e la seconda in Italia a ricevere la certificazione energetica ISO 50001, un riconoscimento per le aziende che si impegnano nell’ottimizzazione dei sistemi energetici. La certificazione attesta il ricorso a un quadro strutturato per migliorare l’efficienza, risparmiare sui costi, essere più sostenibili. Il certificato è stato consegnato al direttore generale dall’Aou Senese, Antonio Barretta, da Dario Bruno, direttore commerciale dell’ente di certificazione Icim spa, insieme al gruppo Renovit, società di Snam e Cdp Equity che supporta l’Aou Senese nella riqualificazione e gestione energetica, rappresentato da Caterina Dentoni Litta, Tonino Fratini, Samuele Bellagamba e Isabella Merli e al dipartimento tecnico dell’Aou Senese, con la direttrice Agnese Pieracci, l’energy manager e direttore Uoc Realizzazioni, Giulio Favetta, e il direttore dell’Uoc Manutenzioni, Giovanni Donadio.

"La certificazione – spiega il professor Barretta – promuove una gestione più efficace dell’energia grazie all’implementazione di un sistema strutturato che consente di monitorare, misurare e migliorare le prestazioni energetiche. Essere certificati dimostra l’impegno in un percorso di sostenibilità e la volontà di diffondere una cultura aziendale più consapevole".

"Condividiamo gli obiettivi di sostenibilità dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese", dichiara Dario Bruno. "Siamo molto orgogliosi – aggiunge Caterina Dentoni Litta – di aver affiancato l’Aou Senese nell’ottenimento della certificazione".