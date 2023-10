Scontro sulla variazione di bilancio. Masi, Pd: "Si va a marcia ridotta"

Pd all’attacco sulla variazione al bilancio di previsione 2023-2025. L’atto è stato illustrato dall’assessore Riccardo Pagni, che ha spiegato: "Occorre iscrivere nella parte corrente l’incremento del contributo regionale a sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica e il contributo regionale ‘Fondo unico nazionale per il turismo’, su richiesta del Servizio Palio. E’ necessario iscrivere nella parte capitale il contributo regionale per le scuole dell’infanzia paritarie per l’acquisto di beni per bambini disabili. Inoltre, occorre iscrivere il contributo Pnrr erogato dalla Società della Salute Senese nei confronti del Comune per la realizzazione di una struttura di cohousing per anziani nel quartiere di San Miniato. Ci vengono inoltre segnalate alcune economie che finanziano le maggiori richieste di spese avanzate dai vari uffici".

Con la variazione viene applicato il risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 per 222.123 euro. Alla parte corrente vengono applicati 212.123 euro di avanzo vincolato: 209.920 sono una sponsorizzazione di Mps proveniente dall’esercizio 2018, che verrà utilizzata per Natale 2023 e Capodanno 2024 (anche la destinazione originaria era tale). Una quota di avanzo destinato per 90mila euro finanzierà l’installazione del prefabbricato in piazza Amendola, mentre i lavori alla rete di smaltimento delle acque bianche e nere della materna di Ginestreto verrà riprogrammato nel 2024.

Duro l’intervento di Alessandro Masi, Pd: "Nella 28ª variazione al bilancio preventivo si assiste alla caccia ai risparmi, per oltre 500mila euro, con cui si affronteranno il pagamento dell’ultima rata dei rifiuti e l’animazione della città per il Natale. Inoltre, si evidenzia lo spostamento di risorse dalla statua di Ettore Bastianini, con la loro riallocazione per il riallestimento della quadreria nel Palazzo Pubblico o con la modifica delle previsioni di investimento per la materna di Ginestreto a favore degli asili ‘Albero dei sogni’ e ‘Ape giramondo’, in particolare l’installazione del prefabbricato". Masi ha concluso: "Le periodiche variazioni del preventivo costituiscono le registrazioni di attività puntuali, che negano però l’effettività di una programmazione e certificano l’inadeguatezza ripetutamente contestata, di questo bilancio preventivo. Balza poi agli occhi la sponsorizzazione Mps per il prossimo Natale e Capodanno. Dopo ben cinque anni. E anche tutti questi risparmi raccontano di un Comune che continua a procedere a marcia ridotta, con una programmazione incoerente".

