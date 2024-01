Savelli, profumo di frittelle: "Attività iniziata nel 1946"

SIENA

Lode alla frittella, che da ieri "benedice" con il suo profumo diversi angoli di Siena. Una bella tradizione che vede capostipite la famiglia Savelli, come ricorda Francesco, che da oltre 10 anni ha affiancato il mitico nonno Mario nel celebrato casottino di piazza del Campo: "E’ dal 1946, subito dopo la guerra che la mia famiglia – rivela Francesco – ha rilevato questa attività nel Campo, attività che già esisteva da tempo. Per un lungo periodo non siamo stati soli in Piazza. Per questo non siamo conosciuti soltanto in città, ma ormai vengono ospiti e clienti da tutta Italia, perfino dall’estero. Non ne possono fare a meno". In tutti questi anni cosa è cambiato? "Praticamente niente, questo è il segreto del successo – aggiunge fiero Francesco – stessa ricetta, stesso modo di fare l’impasto, stessa cottura. Da circa dieci anni adoperiamo l’olio d’oliva al posto di una precedente miscela di olio. Cambiamento sicuramente in meglio. Il resto è semplicemente tradizione!". Già da dove nasce la frittella senese? "L’origine si perde nella notte dei tempi prosegue Francesco – ed era comunque il dolce, semplice come si voleva in altre epoche, che doveva festeggiare la festa dei falegnami della città. E così è stato per tanti secoli!". Un bel modo dunque per aspettare la primavera: già ieri c’era tanta curiosità attorno al fiorire della frittella, che piace un po’ a tutti, mettendo assieme le generazioni: "Gli appassionati non mancano – conclude Francesco – nel segno che tante mode passano ma la frittella resta! Amici da tutta Italia ne sanno qualcosa! Il segreto è mangiarla calda, ancora avvolta nel calore che ha dato vita a questo impasto, che si caratterizza, a differenza di altre zone, dall’uso particolare della scorza d’arancia!" Lode dunque alla frittella, frutto miracoloso del febbraio senese. Viene da dire: "La primavera sta arrivando. Come è fatta? E’ il sole che brilla sulla pioggia mentre si assapora una frittella!".

Massimo Biliorsi