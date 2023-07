Sardone confermato alla guida di Coldiretti "Reduci da un’annata di luci e ombre"

Si è svolta alle Volte di Vicobello l’assemblea provinciale di Coldiretti Siena, aperta con il saluto del direttore regionale Angelo Corsetti, che ha sottolineato la centralità e l’importanza della federazione di Siena all’interno dell’assemblea regionale. Le votazioni hanno confermato all’unanimità presidente provinciale Luigi Sardone. Il consiglio direttivo per i prossimi cinque anni sarà composto da Roberto Caciornia, Elio Cerone, Letizia Cesani, Hubert Ciacci, Paolo Gelli, Francesco Lucenti, Flavia Maggi, Elia Sardone ed Eros Trabalzini, Bianca Mascagni (delegata Donne Impresa) e Maria Stella Campagna (Presidente Associazione Pensionati). Tra i temi del dibattito, l’annata disastrosa per l’agricoltura senese: grande diminuzione della produzione di cereali, preoccupazione per l’olivicoltura e per il fenomeno della peronospora sui vigneti. "Siamo reduci – ha detto Sardone – da un’annata di luci e ombre e non manca la preoccupazione verso la situazione internazionale. Continuaremo a lavorare su temi strategici come cibo sintetico, contratti di filiera, cambiamento climatico e benessere animale".