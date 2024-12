Santuario ritrovato, martedì si svelano i nuovi tesori. Sarà presente il ministro della Cultura Giuli

Sarà presente anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli martedì a San Casciano dei Bagni: al Teatro dei Georgofili Accalorati si terrà la conferenza stampa di presentazione delle nuove scoperte avvenute all’interno del ‘Santuario ritrovato’. E c’è grande attesa per scoprire le nuove meraviglie riemerse dal terreno al Bagno Grande. Oltre al ministro interverranno Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Luigi La Rocca, capo dipartimento per la Tutela del patrimonio culturale, Massimo Osanna, direttore generale Musei, Tomaso Montanari, rettore Università per Stranieri di Siena; Jacopo Tabolli (Università per Stranieri di Siena), Emanuele Mariotti (Comune di San Casciano dei Bagni); Gabriele Nannetti (soprintendente di Siena) e Ada Salvi (soprintendenza archeologica).