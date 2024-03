Sant’Ansano e San Niccolò le chiese del Fai

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo, alla loro 32esima edizione, le Giornate FAI di primavera. In tutta Italia saranno 750 i luoghi interessati da eventi e aperture, in provincia di Siena le iniziative sono quattro. Gli amanti dei borghi potranno cogliere l’occasione per fare un picnic a Torre e Casa Campatelli, nel centro storico di San Gimignano. Oppure fare visita alla riserva naturale di Cornocchia, nel territorio di Radicondoli. È prevista una visita nelle antiche soffitte del palazzo a San Gimignano, che inizierà alle 12 con un tour digitale che ripercorrerà i mille anni di storia dell’antico borgo. Dopodiché sarà possibile ritirare il proprio cestino da picnic e degustarlo ammirando il paesaggio.

Per quanto riguarda Siena, sono la Chiesa delle Carceri di Sant’Ansano, di proprietà dell’Opera Metropolitana, datata 1446, secondo la leggenda luogo (la torre annessa alla Chiesa) dove fu rinchiuso Ansano da Siena prima del martirio nell’anno 304. E la Chiesa di San Niccolò al Carmine, edificata dall’ordine carmelitano nel XIII secolo, nella quale è custodita l’opera di Beccafumi, ’San Michele che caccia gli angeli ribelli’.

E.R.