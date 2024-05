Sandro e Massimo verso Capo Nord

Sandro Sanasi e Massimo Tumminaro, vespisti valdelsani, partiranno sabato prossimo per Capo Nord con i loro mezzi a due ruote. Oggi, in preparazione all’ evento considerato il più grande raid del mondo in Vespa, è in programma una iniziativa conviviale chiamata Aperi-saluto. Appuntamento aperto a tutti dalle 17 alle 21 al bar dello stadio a Poggibonsi, alla presenza dei due protagonisti di una avventura attraverso dieci Paesi, per un totale di 5mila 200 chilometri. Musica, food e drink e aperitivo, questo pomeriggio, per "accompagnare" Sanasi e Tumminaro nel loro progetto. Incasso che andrà poi, come spiegano gli organizzatori, al Poggibonsi Women per le sue attività agonistiche nel calcio femminile con le varie squadre di giovani atlete.