Sabato prossimo ‘Tipi alla toscana’

Proseguono anche in questo inizio di 2025 gli eventi in programma all’interno del cartellone a cura del Centro Insieme di Bellavista, a cura dei soci della locale comunità nel territorio comunale di Poggibonsi. Il prossimo appuntamento è fissato per il giorno 11 gennaio, sabato alle 21,15: nella Sala polivalente di via Austria 13 andrà in scena ‘Tipi alla toscana’, uno spettacolo comico e brillante di sketch, monologhi e canzoni del repertorio popolare della nostra regione. Protagonisti sul palco di Bellavista, la cantastorie Lisetta Luchini, importante nome nella ricerca e nella cultura della tradizione della Toscana, e Giovanni Lepri, attore. Alla fisarmonica, Alessandro Moretti.