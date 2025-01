Rivoluzione nei rifiuti. Arriva il ’porta a porta’

L’amministrazione comunale di Radicondoli, in collaborazione con Sei Toscana, prosegue il percorso di miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio. L’obiettivo è quello di migliorare le performance ambientali, aumentando la percentuale di raccolta differenziata e concentrandosi in particolar modo sull’aumento della qualità dei materiali raccolti così da permetterne un migliore avvio a riciclo. Con la riorganizzazione in arrivo il territorio comunale sarà servito dal sistema ’porta a porta’, ovvero la separazione delle diverse tipologie di rifiuto che saranno poi raccolte a domicilio dagli operatori del gestore Sei Toscana secondo orari e frequenze stabilite.

"Abbiamo un obiettivo importante: aumentare la raccolta differenziata – fanno notare il sindaco, Francesco Guarguaglini, e il vicesindaco Marco Tozzi –. E il piano che è stato messo a punto con Sei Toscana va in questa direzione introducendo tecnologie e metodologie già presenti e sperimentate da altre parti, non solo sul territorio toscano. Il ’porta a porta’ è un servizio che coprirà tutto il territorio comunale e che renderà possibile un ritiro direttamente a casa, in orari precisi". E poi il messaggio ai cittadini: "E’ una novità per Radicondoli. Come per tutte le attività nuove, ci vorrà un po’ di pazienza – concludono i due amministratori –, e da parte nostra l’impegno totale a fare aggiustamenti e cambiamenti, verificare, controllare, dialogare con il gestore, introdurre modifiche confrontandosi continuamente con la popolazione che è la vera protagonista di questa grande sfida che vogliamo raggiungere, insieme".