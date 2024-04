Ritorna San Rostro: appuntamenti e iniziative nelle Contrade di Siena

· AQUILA

– Scaldate le ugole e accordate le vostre corde vocali, perché a grande richiesta torna San rostro! L’appuntamento musicale aquilino si terrà sabato 4 maggio! Nei prossimi giorni sarà possibile segnarsi per la cena sulla app. Per esibirsi contattare su Whatsapp Ettore Chiesi al 340 8755216 comunicando i nominativi di chi salirà sul palco insieme al titolo della canzone e al nome del/la cantante o del gruppo.

· DRAGO

– Corsi per alfieri e tamburini ogni mercoledì dalle 17 alle 19, venerdì dalle 17 alle 19 e sabato dalle 16 alle 18.

· GIRAFFA

– Mercoledì 1 maggio Pranzo Brunch in Vigna, un pranzo all’aria aperta per rivivere la nostra splendida Vigna! Dalle 12,30 pranzo e a seguire caccia al tesoro ‘Giraffa Express. La rotta del Rione’. Per prenotarsi tramite app SdG, mail [email protected] o contattando Daniela Bellucci tel. 392 6897373 entro il 30 aprile.

– Domenica 5 maggio ‘Pulizie di Primavera’. Giornata di pulizie in Società dalle 10 di mattina, con pranzo offerto dalla SdG per tutti gli aiutanti che renderanno più splendente la nostra terrazza e gli spazi comuni. Per adesioni contattare Daniela Bellucci tel.3926897373 o Angela Noferi tel 3207147033.

· NICCHIO

– Corsi per alfieri e tamburini nei giardini della Pania nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18,30 alle 19,30, fino al termine delle scuole. In caso di maltempo i corsi non si svolgeranno.

– La Chiesa di Santo Spirito è aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9,30 alle 12,30.

· PANTERA

– Domani ogni lunedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, in società si terranno i corsi per alfieri e tamburini, aperti ai nati a partire dall’anno 2018. Per qualsiasi informazione scrivere a: [email protected].

· TORRE

– Domani dalle 18 alle 19 corsi per alfieri e tamburini. Contattare per informazioni il capo tamburino Timoteo Redditi 3490762456 o il capo alfiere Paolo Pennino 3890391068.

– Mercoledì 1 maggio alle 17,30 Merenda/cena in società con chiocciole, affettati, formaggi e baccelli.

· VALDIMONTONE

– Festa Titolare

– Oggi alle 8,30 partenza della Comparsa per il Giro di omaggio alle Consorelle e alle Autorità, a seguire Messa, rientro della Comparsa, alle 15,15 partenza della Comparsa, alle 19 ritrovo e partenza della Comparsa per il rientro in Contrada; alle 20,30 cena del Giro. Lunedì 29 aprile alle 20 aperitivo in terrazza poi Cena del Gruppo Donatori di sangue ‘Bruno Borghi’.

– Martedì 30 aprile alle 20 Happy Hour ‘Nel mezzo del cammin di Via dei Servi’ con Ghigo Certosini DJ e Giacomo Muzzi vocalist.

– Mercoledì 1 maggio alle 19 Merendone durante la serata ‘Trivia Servi: sfida a gruppi a colpi di domande’.

– Giovedì 2 maggio alle 20 aperitivo in terrazza, poi Cena sanremese con durante la cena Sa(n)remo Giovani.

– Venerdì 3 maggio alle 18 pomeriggio con i Maggiorenti, Conferenza ‘Il Palio fra storia, memoria e cronaca’, poi (20) aperitivo in terrazza e Cena ‘Cuochi d’artificio ai Servi’ con musica live di Simona & David.

– Sabato 4 maggio alle 20,30 cena ‘Virtual Night’ con Gabri Mecacci dj (per info e prenotazioni: Giovanni 334.7910811; Guido 3299377027; Matteo 33459 41043); e Street food ai Servi.