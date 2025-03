Rischi delle truffe anche online. Educazione alla legalità fiscale

Legalità fiscale ed educazione finanziaria. Convegno con le classi dell’ISS Valdichiana e cittadini a confronto con esperti, istituzioni e Guardia di Finanza su economia, sicurezza finanziaria e il progetto dell’euro digitale. Grande partecipazione ha contraddistinto il primo Convegno che si è tenuto nella Fortezza di Montepulciano. L’evento, organizzato dall’Istituto di Istruzione Superiore Valdichiana con il patrocinio e il sostegno del Comune, ha offerto un’utile occasione di approfondimento su aspetti chiave dell’economia e della finanza: dall’uso della moneta e degli strumenti di pagamento alla gestione etica delle risorse, fino ai rischi delle truffe online. Ad aprire i lavori sono state l’Assessora all’Istruzione, Lara Pieri, e la Dirigente dell’ISS Valdichiana, Prof.ssa Daniela Mayer, che hanno sottolineato l’importanza di creare momenti formativi per gli studenti e di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni. Il convegno è stato moderato dal Prof. Davide Del Grasso, docente dell’ISS Valdichiana. Hanno portato il loro saluto anche il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini, e la Consigliera regionale Anna Paris. Il Prof. Gabriele Cappelli (Università di Siena) ha analizzato l’andamento storico dell’economia italiana, rintracciando alcune cause del lento declino che si registra negli ultimi anni, evidenziando al tempo stesso possibili strategie per il futuro. In particolare, ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione e nell’innovazione, oltre a promuovere un rapporto più trasparente ed efficace tra imprese e istituzioni, attraverso una riduzione della burocrazia e una maggiore chiarezza normativa.

A seguire, il Dott. Lorenzo Sampieri (ODCEC Siena) ha approfondito il ruolo dei dottori commercialisti nella gestione aziendale, mentre il Dott. Thomas Lucie Smith (KPMG Firenze) ha illustrato il funzionamento dei sistemi di controllo interni alle imprese, evidenziando come la trasparenza e la regolamentazione siano elementi chiave per la sicurezza finanziaria.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Colonnello Pietro Sorbello, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza che ha spiegato il ruolo della Finanza nella tutela dell’economia e della legalità, affrontando temi come la lotta al malaffare e alla contraffazione. Nella seconda parte della mattinata, alcuni funzionari di Banca d’Italia hanno presentato il progetto dell’euro digitale, illustrando ai presenti le prospettive e le implicazioni di questo nuovo strumento della Banca Centrale Europea, pensato per garantire un mezzo di pagamento elettronico sicuro e accessibile a tutti.