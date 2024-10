Ripulito il Parco di Sant’Agostino. Un esercito di 150 volontari al lavoro per riqualificare Solatìo

Una grande giornata con ’Puliamo il mondo’ a Colle. Più di 150 volontari si sono messi al lavoro nel parco di Sant’Agostino per ripulire Solatìo. L’iniziativa nazionale è promossa da Legambiente, ma ha avuto il benestare da parte del Comune di Colle che ha organizzato insieme alle associazioni colligiane la giornata. Un evento di volontariato, appunto, che ha coinvolto cittadini, scuole, associazioni e istituzioni locali per sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente. "È stata una giornata intensa – afferma il sindaco Piero Pii –. Un momento dove è stato visibile il senso di apparenza dei colligiani per i loro luoghi. Non solo un’occasione di ripulitura, ma anche di fondamentale importanza sotto il profilo sociale. Sono state anche molte le aziende che si sono prestate gratuitamente a dare una mano. In questa occasione ci tengo a ringraziare in particolar modo la Savet di Ubaldo Fiochi".

Presente anche Marino Centini, presidente provinciale di Anfor (Associazione Nazionale Forestali). Insieme a lui anche tutti gli assessori e gran parte del consiglio comunale. "Puliamo il mondo rappresenta un’opportunità straordinaria di formazione e sensibilizzazione per coinvolgere l’intera comunità in un’azione concreta di cura e rispetto per il nostro territorio – sottolinea Monica Sottili, assessore comunale all’ambiente –. L’amministrazione quest’anno ha individuato il Parco di Sant’Agostino come area di intervento con l’obiettivo di valorizzare una zona bellissima ma poco conosciuta del territorio: il sentiero, che arriva poi ’a Solatìo’, parte proprio dal parcheggio dietro la piazza di Sant’Agostino. È stata un’occasione per riscoprire questo angolo del nostro territorio ed allo stesso tempo, contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente". E ancora: "Con questa iniziativa vogliamo anche lanciare un messaggio di pace e speranza – le sparole di Sottili – per dire no ai pregiudizi e alle guerre e promuovere la coesione e la condivisione. Solo unendo le forze possiamo fare la differenza".

"L’attenzione all’ambiente e iniziative di sensibilizzazione nei confronti della comunità e soprattutto delle giovani generazioni sono sempre da buon esempio – conclude Pii –. Un ringraziamento ai volontari e a tutti coloro i quali hanno preso parte all’edizione 2024 di Puliamo il mondo".

Un momento quindi della città per la città per riappropriarsi dei sui luoghi, averne cura e dedicare il proprio tempo per migliorarla.

Lodovico Andreucci