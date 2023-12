Rinnovo concessioni geotermiche "Regione e Comuni siano uniti"

"Condivisione del lavoro con gli altri sindaci e forte coesione nell’area tradizionale geotermica, valutando con cura insieme con la Regione il piano degli investimenti che verrà avanzato dal titolare delle concessioni geotermiche come previsto dal Decreto legge ‘Energia’. Il piano dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2024 e, se risulterà consistente e coerente con gli obiettivi stabiliti dalle istituzioni, aprirà la possibilità al rinnovo delle concessioni per 20 anni senza metterle in gara". Francesco Guarguaglini (foto), sindaco di Radicondoli, commenta così il contenuto del Decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri.

"Regione e Comuni – aggiunge – devono camminare uniti nel percorso che porterà alla tanto auspicata proroga delle concessioni a Enel Green Power. La coesione è l’arma vincente. A partire dalla prima tappa molto importante del 30 giugno 2024: viatico essenziale per istruire una trattativa economica sulle compensazioni ambientali che veda di nuovo i Comuni nel ruolo di attori fondamentali".