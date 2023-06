Rifiuti, ecco il giro di vite Gli ‘scaricatori abusivi’ dovranno pagare la multa

La media è alta, 8 casi al giorno. E’ quella degli ‘scaricatori’ abusivi o irregolari di rifiuti scoperti e individuati dagli ispettori ambientali di Sei Toscana e dalla polizia municipale di Colle, nella prima settimana di attivazione del servizio di videosorveglianza delle postazioni di cassonetti con le fototrappole ‘e-killer’. "La maggior parte dei colligiani sta utilizzando correttamente i servizi a disposizione – afferma l’assessore all’ambiente Grazia Pingaro – Tuttavia nella prima settimana di controlli sono stati identificati 54 soggetti che hanno messo in atto comportamenti e conferimenti scorretti e che saranno puntualmente sanzionati. Comportamenti non conformi, con molti casi di abbandono di rifiuti fuori dai cassonetti che danneggiano il decoro urbano, non possono essere accettati. La riorganizzazione di un servizio così importante come quello della gestione dei rifiuti passa anche attraverso una radicale modifica delle abitudini, un percorso che richiede partecipazione e attenzione: per questo rinnoviamo a tutti l’invito a comportarsi con responsabilità e senso civico. L’attività di monitoraggio continua ed è utile, ad esempio, anche ad individuare gli utenti che non hanno ancora utilizzato la 6Card, o che non l’hanno ancora ritirata". A questo proposito, l’assessore smentisce categoricamente una voce che aveva preso a circolare in città, circa supposti aumenti di tariffa in base al numero di depositi di rifiuti nei cassonetti, rincari che avrebbero in qualche modo giustificato gli abbandoni al di fuori: "La 6Card serve esclusivamente a monitorare il corretto conferimento – spiega – Non è assolutamente previsto nessun aumento in bolletta in base a quanti rifiuti vengono conferiti nei cassonetti. Ricordo, però, che l’utilizzo della 6Card è obbligatorio e che apre tutti i cassonetti posizionati nel Comune. Chi ne è ancora sprovvisto deve obbligatoriamente ritirarla, gratuitamente, alla stazione ecologica di via delle Lellere, il martedì e il sabato dalle 8.30 alle 12 ed il giovedì dalle 15 alle 18. Quanto al corretto utilizzo della card e dei cassonetti, è a disposizione di tutti i cittadini anche un video-tutorial che spiega, passo per passo, come utilizzare i contenitori ad accesso controllato".