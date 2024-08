Riccardo Bianciardi, alloro europeo. E’ una stella del golf paralimpico

Un altro splendido alloro per Riccardo Bianciardi. Il golfista di Poggibonsi, classe 1991, tesserato per il Circolo del Golf L’Abbadia Francesco Bottai di Colle di Val d’Elsa, ha contribuito con la sua prestazione al successo continentale di squadra degli azzurri alla European Nations’ Cup For Golfers With Disability, manifestazione che si è svolta a Heiligenhaus, in Germania. In una fase particolarmente felice per lo sport valdelsano, alla luce delle partecipazioni olimpioniche di Lisa Angiolini e, a breve, per la seconda volta, anche di Irene Siragusa, si inserisce alla perfezione la nuova impresa di Riccardo Bianciardi, che al ritorno dalla Germania è stato ricevuto ufficialmente in Palazzo comunale dalla sindaca Susanna Cenni e anche dall’assessore allo sport Filippo Giomini.

Emblematica la storia a livello sia sportivo che umano di Riccardo Bianciardi. La pratica agonistica, in questo caso nel golf paralimpico, è divenuta la base per un meritato riscatto in seguito alle asperità affrontate negli anni al costo anche di enormi sacrifici da Riccardo, che tra l’altro nel 2022 si è sottoposto a trapianto di rene.

Forza di volontà e abnegazione, unite a motivazioni rilevanti nel tentativo di raggiungere certi traguardi, gli ingredienti che hanno permesso a Riccardo Bianciardi di riprendere ben presto il percorso sul green dopo la forzata interruzione e di ripartire con la preparazione sulla superficie del club colligiano. Per ottenere poi prestigiose affermazioni internazionali e per scalare il ranking a livello mondiale. In Germania la compagine paralimpica azzurra era composta, oltre che da Bianciardi, pure da Davide Fasci, Mario Gazzetta e Giulia Marabotti, con la guida dal tecnico federale Stefano Bertola. La nazionale italiana è rimasta al comando con i suoi effettivi sino dalle battute iniziali e ha concluso la gara in Germania distaccando nettamente le altre formazioni accreditate per la vittoria finale, l’Inghilterra, seconda, e l’Irlanda, terza.

"L’incontro che si è svolto come detto in Comune – si spiega direttamente dall’amministrazione – è un modo per congratularsi con Riccardo Bianciardi e per ringraziarlo a nome della città per il suo coraggio, la sua determinazione e per il risultato raggiunto".

Paolo Bartalini