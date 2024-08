Revocata la gara per gestire l’asilo nido ’La Locomotiva’

Revocata la gara per l’affidamento della gestione del servizio dell’asilo nido d’infanzia comunale di Sarteano. ’La Locomotiva’ infatti ha più bambini del previsto e quindi l’importante bando da 866.520 euro avrà le necessarie integrazioni per rispondere ai 24 bambini iscritti. La durata dell’appalto è stabilita per anni tre anni educativi, dalla data di affidamento, ipotizzata il 1° settembre 2024 e fino al termine dell’anno educativo del 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni. L’appalto ha a oggetto la gestione del nido d’infanzia denominato ’La Locomotiva’, in via della Costituzione, 4.

Il servizio, a titolarità pubblica e gestione indiretta, prevede l’organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche sulla base del progetto pedagogico, del progetto educativo e del progetto organizzativo-gestionale elaborati dalla ditta affidataria, la fornitura del personale per il lavoro di cura ed educazione dei bambini e di rapporto con le famiglie (educatori) e di custodia e pulizia degli ambienti oltre che di supporto al personale educativo nelle situazioni di routine (personale ausiliario). L’amministrazione comunale può stabilire, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, il prolungamento del servizio anche per i mesi di luglio e agosto, su richiesta di un congruo numero di bambini da stabilire annualmente. L’offerta tecnica raccoglie 80 punti su 100, mentre quella economica solo 20 su 100, a conferma che il progetto è determinante per l’assegnazione. Adesso sarà ridefinita e pubblicata sulla piattaforma regionale la gara pubblica con le caratteristiche indicate.

Anna Duchini