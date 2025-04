Regionali, Avs riparte da sinistra: "Patto con Pd e Cinque Stelle"

"L’ho detto molte volte e lo ripeto: con questi referendum potete riprendervi un pezzo della vostra vita, del vostro futuro" così Nicola Fratoianni in visita a Siena per la campagna referendaria di Alleanza verdi sinistra. "Sono referendum contro la precarietà, anche sulla cittadinanza, in grado di consegnare a milioni di persone in questo Paese una vita migliore, più degna, più sicura, priva di discriminazioni - ha spiegato il segretario di Avs –. Occorre prendere in mano questo strumento perché è l’occasione per decidere senza delegare e cambiare la propria vita". Tema caldo anche quello delle elezioni regionali, ancora senza data e, per molti versi, prospettive.

"La nostra strategia è battere la destra, farlo nel segno del buon governo, della discontinuità su alcuni temi, e segnare una nuova stagione – ha detto Fratoianni –. Una nuova stagione in grado di dare protagonismo a forze che non hanno partecipato al governo della Regione in questi anni. Siamo in un quadro politico completamente diverso da quello di cinque anni fa. Occorre lavorare perché anche in Toscana ci sia una coalizione all’altezza di ciò che chiede il Paese: un’alternativa alla destra di Giorgia Meloni. Lavoriamo affinché in Toscana queste coalizioni abbiano un’anima, che parte dal rapporto tra Pd, Avs e M5s". D’accordo il segretario regionale di Avs Dario Danti: "Abbiamo bisogno di costruire la coalizione, e soprattutto di fare un buon programma di alternativa. Noi crediamo che la discontinuità rispetto all’esperienza attuale del governo della Regione Toscana debba essere messa in campo - ha ribadito Danti –. Abbiamo avanzato proposte importanti. Una fra tutte è quella di costruire forme di reddito di cittadinanza anche a livello regionale, per tutelare e per stare al fianco delle fasce più deboli, dei giovani e non solo. Credo che dobbiamo fare un confronto serio. L’orizzonte politico è quello delle forze di centrosinistra, delle forze progressiste".

Sulle possibilità di coalizione con Italia Viva, Fratoianni ha commentato: "Non abbiamo mai messo veti su nessuno, e non intendiamo subirne".