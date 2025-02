Referti biopsie: "Pochi tecnici e software"

I tempi di consegna dei risultati delle biopsie da parte dell’AouS sono stati l’oggetto dell’interrogazione presentata dalla consigliera Monica Casciaro del gruppo Siena Sostenibile durante l’ultimo consiglio Comunale. "Rispondo – ha spiegato l’assessore Giuseppe Giordano – sulla base delle informazioni ricevute dalle Scotte. Nel mese di ottobre 2023, al fine di rendere più efficiente il percorso chirurgico oncologico, è stata approvata la procedura aziendale ‘Gestione del paziente chirurgico oncologico’ che ha innalzato la percentuale di interventi chirurgici oncologici eseguiti nei 30 giorni dall’immissione in lista di attesa dall’84,6 per cento del 2023 al 92,6 per cento del 2024".

"La premessa – ancora Giordano –, insieme ai ritardi di aggiornamento del software di anatomia patologica, eseguito da Estar solo ad ottobre e l’interfaccia dello stesso software con le apparecchiature deputate al taglio del pezzo anatomico, che è ancora in corso, sono alcuni dei fattori che hanno contribuito all’allungamento dei tempi di refertazione; in particolare, per alcune casistiche come per polmone, mammella e biopsie prostatiche, che hanno dei tempi di refertazione di 40 giorni". Poi " sul versante medico – dice l’assessore – ci sono stati i pensionamenti, uno dei quali non preventivato, di due ordinari di anatomia patologica che l’università ha difficoltà a sostituire. Pari difficoltà per la sostituzione dei quattro tecnici universitari. Si sono aggiunte le dimissioni di un medico ospedaliero ancora non sostituito per mancanza di graduatorie disponibili. Nel 2024 sono, inoltre, cessati due tecnici ospedalieri, la cui sostituzione è in corso. Nel frattempo l’azienda ha ovviato alla criticità di risorse con l’assunzione di un tecnico interinale e l’utilizzo di prestazioni aggiuntive sia per i medici che per i tecnici, per un totale di 500 ore per i tecnici e 200 per i medici".