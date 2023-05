Rcr, nuovo progetto Un corso ‘speciale’

Conoscere tutti i settori per mantenere la qualità elevata. È questo l’obiettivo della nuova sfida di Rcr. L’azienda credendo fortemente nella formazione lo ha voluto dimostrare attraverso l’inaugurazione dell’Accademia Rcr.

Un progetto innovativo, ambizioso e lungimirante con il fine di coinvolgere tutti i dipendenti in un percorso formativo all’avanguardia.

Dal 25 maggio partirà il primo corso. Tutti i reparti aziendali saranno coinvolti e tutto il team RCR avrà un’occasione unica per formarsi, confrontarsi e accrescere le proprie competenze aziendali. "Attraverso l’Accademia tutti i dipendenti RCR avranno la possibilità di entrare nel dettaglio del processo produttivo, dei passaggi qualitativi che caratterizzano i nostri prodotti, tramite lezioni sia teoriche che pratiche tenute dal Direttore Tecnico – dichiara Roberto Pierucci Amministratore Delegato di RCR Cristalleria Italiana – Diffondere la cultura della qualità significa condividere uno stile virtuoso e creare un ponte verso il futuro". I corsi dell’Accademia arriveranno fino a quattro, focalizzati su diversi argomenti. Il primo corso riguarderà la qualità, quella dei prodotti Rcrè famosa e apprezzata in tutto il mondo, l’immagine che ha reso l’azienda leader mondiale nel settore. Qualità è da intendersi come sinonimo di bellezza, Made in Italy e non a caso si accosta con affidabilità, sostenibilità e sicurezza. Tutti hanno il dovere di dare il proprio contributo per il raggiungimento di questo importantissimo risultato che pone i controlli Rcr tra i più rigorosi. Ogni prodotto, infatti, è sottoposto a sette controlli di qualità sia tecnologici che umani prima di essere inserito nella propria scatola.

La