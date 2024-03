Rapporto genitori-figli oggi: come migliorare

Il rapporto fra genitori e figli si evolve da sempre negli anni. Per certi versi in senso positivo, in altri in senso negativo. Fra genitori e figli, soprattutto adolescenti, sta diventando veramente difficile capirsi e andare d’accordo. L’ingrediente principale per un rapporto felice con i propri genitori, o con i propri figli è la sincerità reciproca. Ovviamente questa non è l’unica condizione. Ci vuole impegno da parte di tutta la famiglia e bisogna cominciare ad insegnare questo ai bambini, già da quando sono molto piccoli se si vuole un rapporto felice in futuro. Molti genitori sentono il bisogno di proteggere i figli da tutti i possibili pericoli e questa è una cosa molto positiva anche se a volte fare errori, come si possono fare durante l’adolescenza può essere utile a formare la propria esperienza di vita. Ma soprattutto ad evitare di fare quell’errore da adulto, cosa che potrebbe causare diversi problemi e a far capire al ragazzo che nella vita ogni azione ha una conseguenza. Mentre ci sono altri genitori che ignorano del tutto i propri figli, cosa che spesso danneggia i ragazzi che, abituati a non essere controllati e puniti, da adulti diventano incontrollabili e non imparano a rapportarsi con gli altri. Non è solo dei genitori la colpa o il merito di come crescono e diventano i ragazzi, ma anche dei ragazzi stessi che devono impegnarsi a capire i loro genitori anche nelle situazioni peggiori. Questi rapporti si conservano per tutta la vita quindi è importante che tutti si impegnino a mantenerli, adulti e bambini. Comunque perché i genitori abbiano dei figli bravi, obbedienti e tranquilli, oltre a spiegare e a trattare bene i figli, devono anche dare l’esempio.