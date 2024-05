Raid dei ladri in un’azienda. Foro nel muro, poi in fuga. Furgone verniciato di rosso

di Laura Valdesi

SIENA

Non si arresta l’ondata di furti nelle aziende, non solo nel sud della provincia ma anche nei dintorni di Siena. Dopo il raid compiuto fra sabato e domenica e anche la notte seguente nell’area artigianale di Pian dei Mori, nel comune di Sovicille ma siamo praticamente alle porte del capoluogo, ecco un altro blitz messo a segno dai ladri. Che questa volta hanno utilizzato anche spray contro un furgone dell’impresa di Torrita all’interno della quale si sono intrufolati. I carabinieri, a cui è stato denunciato il fatto, stanno indagando. Preziosa sarà la ricostruzione dei movimenti intorno all’azienda eventualmente ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Come nel caso del colpo a Chiusi, alle Biffe, dove una banda era riuscita a prendere una cassaforte, poi lasciata dentro un furgone essendo stati messi in fuga dall’arrivo dei vigili giurati. Si analizzano anchew i filmati dei malviventi che hanno colpito a Pian dei Mori, facendo soprattutto danni.

Qualche giorno fa la banda avrebbe già preso di mira l’azienda torritese. Ma in quell’occasione era scattato l’allarme e i balordi si erano dovuti accontentare di pochi euro, giusto un fondo cassa. Poi la fuga per evitare di essere scoperti in flagrante dalla pattuglia che si era fiondata sul posto. Impossibile affermare che a colpire di nuovo, probabilmente nel fine settimana, siano state le stesse persone. Questa volta sarebbe stato praticato un foro in un muro confinante in maniera tale da poter entrare all’interno dell’azienda. Non si sa se è partito l’allarme, gli accertamenti dei carabinieri sono in corso. I ladri sono riusciti sicuramente a rubare materiale elettrico. Divertendosi poi a sfregiare un furgone dell’impresa. Avrebbero spruzzato contro di esso vernice colorata, imbrattandolo. Di colore rosso. Una sorta di rivalsa perché, con forte probabilità, non sono riusciti ad utilizzarlo per fuggire. Pare inoltre che non sia stata l’unica sede dell’azienda, presente nella nostra provincia, presa di mira dai malviventi.

Episodi che confermano un rinnovato allarme furti nel Senese che crea apprensione nei cittadini e nelle imprese, le più esposte alle razzie negli ultimi tempi.