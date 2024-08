Raccolta rifiuti nei giorni di Palio nel Campo e Y storica

Il Comune, tramite specifica ordinanza comunale, ha indicato gli orari di conferimento dei rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche residenti in piazza del Campo e nella Y storica in occasione dei giorni del Palio del 16 agosto. Piazza del Campo: domenica 11 e lunedì 12, i rifiuti dovranno essere conferiti dal termine delle prove regolamentate alle 8. Da martedì 13 a venerdì 16 agosto compresi, i rifiuti dovranno essere esposti dalle 6 alle 7. Y storica (Banchi di sotto, Banchi di sopra, via di Città): dal 13 al 16 agosto compresi i rifiuti dovranno essere esposti dalle 6 alle 7.