Raccolta rifiuti. Le variazioni ai servizi per Capodanno

In occasione del Capodanno, lunedì 1° gennaio, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi di raccolta in alcuni comuni della provincia di Siena. Sul portale del gestore, cliccando sul nome del comune interessato, è possibile visualizzare tutte le relative informazioni. A Siena le raccolte porta a porta nel centro storico della Zona A (organico, multimateriale e indifferenziato) e della Zona C (organico e carta e cartone), previste per lunedì 1° gennaio, saranno anticipate a domenica 31 dicembre. Lunedì saranno chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo.