Quei graffiti alla Fortezza medicea. Muri imbrattati accanto all’anfiteatro

Poco più in là, a dire il vero, ci sono alcuni contatori lasciati al libero accesso di chiunque e un fusto di birra alla spina in mezzo a un’aiuola, abbandonato chissà da quanto. Ma ieri a fare rumore in Fortezza erano i graffiti tracciati nella scalinata di fianco all’anfiteatro: fuoriluogo, deturpanti, non c’è dubbio, ma inseriti in un contesto che richiederebbe un altro livello di manutenzione e - prima o poi - un serio e duraturo progetto di utilizzo e conservazione.

L’area sarà al centro di numerose iniziative (il bando per i bastioni, quello per l’estate, la nuova scuola Sclavo), ma appare chiaro che senza un progetto complessivo l’area continuerà a non avere una sua identità precisa. E a rappresentare soprattutto un’occasione persa, non da ora ma da decenni.